СК возбудил против экс-главы Клинского района дело о создании преступного сообщества

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Его вместе с сообщниками подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

«Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и семи его сообщников. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество из трех структурных подразделений, в состав которого входили чиновники его администрации.

Отмечается, что участники преступного сообщества совершили 16 тяжких преступлений – восемь эпизодов присвоения чужого имущества, один эпизод мошенничества в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана. Ущерб составил 70 млн рублей.

В настоящее время выясняется, не причастны ли фигуранты к другим махинациям, также проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району.

Напомним, экс-глава Калининского района Постригань обвиняется в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей, в отношении него заведено уголовное дело.