В Екатеринбурге загорелся склад с ГСМ

Склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) загорелся в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге, в результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар возник в здании, состоящем из складской и производственной части. Возгорание произошло в помещении, где хранились емкости с маслом и ГСМ, передает ТАСС.

На момент происшествия на складе находился один человек, он был доставлен в больницу с ожогами.

Отмечается, что огонь распространился на 100 кв. метров. На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение, идет проливка конструкций.

Ранее сообщалось, что в субботу в подмосковных Мытищах загорелся склад картона. Площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. метров.

Также в среду пожар произошел на обувном складе в городе Долгопрудный.

Кроме того, 30 июня на юго-востоке Москвы загорелся склад с автозапчастями.