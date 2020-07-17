Российские кибатлеты начали подготовку к ЧМ Cybathlon-2020

Представители российской сборной по кибатлетике – спортсмены с ограниченными возможностями с новейшими техническими средствами реабилитации – приступили к подготовке к ноябрьскому чемпионату мира Cybathlon-2020 на базе подмосковного пансионата «Бор» в деревне Одинцово.

В ходе тренировки члены сборной России по кибатлетике – спортсмены на электроколясках с расширенным функционалом, спортсмены в экзоскелетах, а также атлеты, использующие бионические протезы рук и киберпротезы ног, нейроинтерфейс «мозг-компьютер», продемонстрировали гостям и журналистам свои возможности как при выполнении бытовых операций, так и на тренировочных дорожках, которые являются стопроцентным аналогом трасс будущего чемпионата мира.

Все члены команд перед сбором были протестированы на коронавирус, все результаты отрицательные, передает ТАСС.

Первые международные соревнования Cybathlon в 2016 году прошли в Цюрихе, чемпионат мира нынешнего года пройдет одновременно в нескольких странах – команда России поспорит с 86 командами из 29 стран мира, выступив в пяти спортивных дисциплинах с использованием ассистивных технологий отечественного производства. Оргкомитет турнира базируется в Швейцарии, соревнования начнутся 13 ноября.

«Россия традиционно участвует в этих соревнованиях, с первого года их проведения, – рассказал председатель правления союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк. – Особенность нынешнего турнира состоит в том, что он будет территориально распределен по нескольким странам, а серверы, расположенные в Швейцарии, будут оперативно собирать всю информацию. Комментировать турнир также будут из Швейцарии».

На базе в деревне Одинцово к турниру начали подготовку пять команд - участниц чемпионата мира – Neurobotics, специализирующаяся на направлении «интерфейс», ExoAtlet, за которую выступают атлеты в экзоскелетах, Ortokosmos представляют атлеты с протезами нижних конечностей, команду CaterWill – спортсмены на электрифицированных колясках, а Super Motorica – атлеты с бионическими протезами рук.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что вид спорта «кибатлетика» будет интересен и востребован.

«Виды спорта интересны тогда, когда они применимы для жизни, и если есть эта связь – такой вид развивается, он интересен всем и спонсорам в том числе, и он всегда будет на повестке, – считает Журова. – Видя, что сегодня делали будущие участники чемпионата мира по кибатлетике, ты понимаешь – все это доступно, наша промышленность создает те же протезы, те же коляски. Наша команда будет выступать на чемпионате мира на российском оборудовании, а значит будет демонстрировать международному сообществу, что у нас есть ресурсы и возможности, есть технологии и умы».

Журова отметила, что кибатлетика расширяет человеческие возможности. «Кибатлетика – новый вид спорта, доступный людям с определенными ограниченными возможностями. На Паралимпиаде больше требуется от человека и физических возможностей, здесь эти возможности расширяются, и это здорово», – сказала олимпийская чемпионка.

В 2017 году президент России Владимир Путин в ходе встречи в Петрозаводске с представителями социально-ориентированных НКО дал поручение поддержать российских спортсменов в организации их участия в чемпионате мира 2020 года, а также поддержал инициативу проведения чемпионата мира 2024 года в России.