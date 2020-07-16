США и Франция обсудили ядерное оружие России и Китая

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о переговорах с послом Франции в Вашингтоне Филиппом Этьенном по вопросу ядерных программ России и Китая.

Биллингсли назвал переговоры «относительно программ ядерных вооружений» России и Китая «очень продуктивными». По его словам, США «тесно работают по контролю над вооружениями» с другими странами НАТО.

При этом Биллингсли считает, что для «глобальной безопасности» необходимо «добросовестное участие» Китая в российско-американских переговорах о сокращении ядерных вооружений, передает ТАСС.

Напомним, Китай потребовал от Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ–3). Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба договора СНВ–3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение его не продлевать.