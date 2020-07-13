Водитель в Китае утопил автобус с людьми из-за проблем с жильем

Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, спровоцировал ЧП из-за «недовольства жизнью».

Инцидент произошел 7 июля около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда ехавший по трассе автобус сначала сбавил скорость, а затем резко свернул в сторону, переехав пять полос, и рухнул в водохранилище в городе Аньшунь. Тогда в результате инцидента погиб 21 человек, еще 15 получили ранения, передает РИА «Новости».

По данным полиции, водитель употреблял алкоголь в день, когда произошло происшествие. Мотивом его действий послужило недовольство жизнью и трудности с жильем.

В бюро общественной безопасности города Аньшуня отметили, что водитель по фамилии Чжан был несчастлив по жизни после того, как был снесен государственный дом, в котором он жил по аренде.

В июне он подписал с местными властями соглашение о субсидировании переезда, но обещанные средства так и не получил. Мужчина попытался арендовать еще одно жилье, однако 7 июля узнал, что снимаемое им в данный момент помещение будет снесено.

Отмечается, что водитель для того чтобы отомстить обществу, решил совершить преступление. Расследование инцидента продолжается.