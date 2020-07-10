ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

Если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, Стамбул вновь стал бы Константинополем, а мечеть − православным собором Святой СофииФото: Hans Lippert/image BROKER/Global look Press
В Греции придумали возможный ответ на план президента Турции по превращению в мечеть константинопольской Святой Софии − того самого собора, возвращение православных служб в который было главной целью царской Москвы и императорского Петербурга. Теперь родной дом «отца турок» может превратиться в музей геноцида. Но это очень плохой способ отомстить Эрдогану. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
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              ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

              10 июля 2020, 10:55

              Текст: Евгения Шестак

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              Российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне распространения коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

              «Мне кажется, российская система готова. Рекомендации всем странами были такие, что будьте наготове в случае обнаружения новых случаев, коечный потенциал надо расширять, надо рассматривать различные сценарии. Надеюсь, что в России это будет так и дальше, как было до сих пор», – цитирует РИА «Новости» Вуйнович. 

              По ее словам, вторая волна может начаться в России хоть завтра, никто не может дать прогноз, поскольку на это влияет очень много факторов.

              «Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный», – сказала Вуйнович.

              Представитель ВОЗ подчеркнула, что риск заражения коронавирусом сильно снижается благодаря соблюдению разных гигиенических мер.

              «Маска сама по себе снижает риск, но чуть-чуть. Однако если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса», – добавила Вуйнович.

              Вместе с тем она отметила, что суточный прирост зараженных коронавирусом в России не снижается более двух недель, что не является хорошим знаком. По ее мнению, рост числа заболеваний вызван несоблюдением правил самоизоляции.

              «В России проживают 145 млн человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила – вот откуда и берутся ваши 6 тыс. зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 (случаях заражения в день – ред.) более одной недели», – сказала Вуйнович.

              Она пояснила, что прирост числа заболевших должен снижаться, однако в России наблюдается другая картина, «хороший знак, что этот показатель не растет». 

              «Я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост – 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу», – отметила представитель ВОЗ.

              При этом Вуйнович подчеркнула, что российская система здравоохранения сделала все возможное, чтобы иметь ресурсы для лечения всех людей от коронавируса.

              «С начала эпидемии, когда мы очень мало знали про вирус, российская система здравоохранения сделала абсолютно все возможное, чтобы иметь ресурсы, потенциал для лечения всех людей. Конечно, есть запасники в новых инфекционных больницах, есть хороший опыт», – сказала она.

              Также представитель ВОЗ добавила, что до сих пор система здравоохранения России хорошо реагировала на число случаев заболевших коронавирусом.

              Ранее Вуйнович не исключила, что в России придется снова вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

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