ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

Российская система здравоохранения полностью готова ко второй волне распространения коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мне кажется, российская система готова. Рекомендации всем странами были такие, что будьте наготове в случае обнаружения новых случаев, коечный потенциал надо расширять, надо рассматривать различные сценарии. Надеюсь, что в России это будет так и дальше, как было до сих пор», – цитирует РИА «Новости» Вуйнович.

По ее словам, вторая волна может начаться в России хоть завтра, никто не может дать прогноз, поскольку на это влияет очень много факторов.

«Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный», – сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что риск заражения коронавирусом сильно снижается благодаря соблюдению разных гигиенических мер.

«Маска сама по себе снижает риск, но чуть-чуть. Однако если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса», – добавила Вуйнович.

Вместе с тем она отметила, что суточный прирост зараженных коронавирусом в России не снижается более двух недель, что не является хорошим знаком. По ее мнению, рост числа заболеваний вызван несоблюдением правил самоизоляции.

«В России проживают 145 млн человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила – вот откуда и берутся ваши 6 тыс. зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 (случаях заражения в день – ред.) более одной недели», – сказала Вуйнович.

Она пояснила, что прирост числа заболевших должен снижаться, однако в России наблюдается другая картина, «хороший знак, что этот показатель не растет».

«Я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост – 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу», – отметила представитель ВОЗ.

При этом Вуйнович подчеркнула, что российская система здравоохранения сделала все возможное, чтобы иметь ресурсы для лечения всех людей от коронавируса.

«С начала эпидемии, когда мы очень мало знали про вирус, российская система здравоохранения сделала абсолютно все возможное, чтобы иметь ресурсы, потенциал для лечения всех людей. Конечно, есть запасники в новых инфекционных больницах, есть хороший опыт», – сказала она.

Также представитель ВОЗ добавила, что до сих пор система здравоохранения России хорошо реагировала на число случаев заболевших коронавирусом.

Ранее Вуйнович не исключила, что в России придется снова вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

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