Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 47 копеек – до 71,38 рубля, курс евро поднялся на 40 копеек – до 80,40 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 41,67 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».