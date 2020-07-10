Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун, чье тело было найдено в четверг в парке Пугаксан, в предсмертном послании извинился перед семьей и гражданами и завещал кремировать его тело. Фото записки распространила мэрия мегаполиса.

В записке, которую Пак Вон Сун оставил на рабочем столе в своей резиденции, говорится, что он просит прощения и благодарит «всех, кто был со мной в этой жизни», передает ТАСС.

«Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль. Кремируйте мое тело и развейте прах над могилой родителей», – попросил 64-летний мэр.

Напомним, тело высокопоставленного чиновника нашли в парке в центре Сеула. Поиски мэра продолжались семь часов, в них участвовали собаки, специальные беспилотники и несколько сотен полицейских.

СМИ связали смерть градоначальника с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах: бывшая подчиненная мэра якобы подала на него заявление в полицию. Девушка сообщила, что домогательства в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений продолжались с 2017 года. После гибели мэра дело в его отношении автоматически прекращено.

Пак Вон Сун, известный правозащитник, являлся членом правящей Демократической партии «Тобуро» и с 2011 года дважды переизбирался на пост мэра Сеула. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года.

Пак Вон Сун был крайне популярен среди местных жителей благодаря своим профессиональным и личным качествам.