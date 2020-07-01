Проживавший на Сахалине уроженец Узбекистана финансировал террористов

Первый Восточный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана, проживавшего в Углегорском районе Сахалина, к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, сообщили в генеральной прокуратуре России.

«В Сахалинской области суд вынес приговор по уголовному делу о финансировании терроризма. <...> Он [гражданин Узбекистана] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. 1 ст. 205. 1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма). <...> Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – приводит сообщение пресс-службе прокуратуры ТАСС.

Суд установил, что мужчина, с помощью платежных терминалов осуществлял переводы денежных средств на номер телефона, привязанный к электронному расчетному счету. Деньги шли на финансирование запрещенной в России международной террористической организации. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в начале июня за участие в террористической организации в Хабаровске осудили шесть человек. В мае сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровске гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов.