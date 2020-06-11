За участие в террористической организации в Хабаровске осудили шесть человек

Суд в Хабаровске отправил в колонию шестерых жителей столицы края за участие в международной террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

«УФСБ России по Хабаровскому краю была вскрыта и пресечена деятельность шести граждан одной из стран Центральной Азии, проживавших на территории г. Хабаровска <...>, принимавших участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена на территории Российской Федерации), а также не сообщивших об известных им преступлениях террористической направленности», – приводит тест сообщения ТАСС.

Осужденные склоняли своих соотечественников, а также одного из граждан России к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов. Один из осужденных собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков.

Троих фигурантов дела осудили еще в сентябре 2019 года по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»), им назначено наказание в виде денежных штрафов на суммы от 15 до 30 тыс. рублей, их отправили на родину, закрыв последующий въезд в Россию на 35 лет. Позднее еще одного из них за приготовление к преступлению по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальных – в исправительной колонии строгого режима.

Еще одного участника группы за вербовку для осуществления терактов приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальных – в исправительной колонии строгого режима. Суд над последним обвиняемым состоялся в июне, его приговорили к 11 годам лишения свободы за вербовку и участие в деятельности террористической организации.

Напомним, 13 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровске гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов.