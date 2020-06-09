Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах

Британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера – Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг после ее поста о трансгендерных женщинах.

Рэдклифф заявил, что не согласен с Роулинг. «Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, у которых гораздо больше знаний по этому вопросу, чем у меня или Джо», — высказался актер через сайт некоммерческой организации «Проект Тревор», деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

Рэдклифф привел данные, согласно которым 78% трансгендерных и небинарных молодых людей подвергаются дискриминации по признаку пола. Актер призвал не ставить под сомнение личность таких людей, не наносить им еще большего вреда своими словами.

При этом он призвал не рассматривать его заявление как прямую конфронтацию с Роулинг. «Я понимаю, что некоторые СМИ, возможно, захотят изобразить это как борьбу между Дж. К. Роулинг и мной, но на самом деле это не так», – добавил исполнитель роли Гарри Поттера.

Он также выразил надежду, что фанаты не разлюбят поттериану из-за слов ее автора. «Всем людям, которые теперь чувствуют, что их опыт чтения (книг о Гарри Поттере) был запятнан: я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причинили вам. Я надеюсь, что вы не растеряете то, что было ценно в этой истории для вас», – добавил Рэдклифф.

Напомним, 7 июня автор серии книг о Гарри Поттере сделала репост статьи с заголовком: «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». «Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?» – написала Роулинг в Twitter, имея в виду слово «Women» – женщина.

Однако эта ее шутка вызвала возмущение у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении трансгендеров и «трансфобии».