Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:16  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

Высыпавшая на улицу столичная молодежь, похоже, не собирается соблюдать «режим самосохранения»Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В первый же жаркий день лета мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден, и мировой опыт говорит о риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина. Вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
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Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Инженерам» важно понимать, как все устроено. Именно поэтому нынешняя ситуация сводит их с ума – не будучи сведущими в вирусологии и видя, что вводные меняются каждый день, они не могут понять природу вируса. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Рэдклифф ответил на слова Роулинг о трансгендерах

                 9 июня 2020, 12:47
              Фото: Wizardingworld.Com/Keystone Press Agency
              Текст: Алина Назарова

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              Британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера – Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг после ее поста о трансгендерных женщинах.

              Рэдклифф заявил, что не согласен с Роулинг. «Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, у которых гораздо больше знаний по этому вопросу, чем у меня или Джо», — высказался актер через сайт некоммерческой организации «Проект Тревор», деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

              Рэдклифф привел данные, согласно которым 78% трансгендерных и небинарных молодых людей подвергаются дискриминации по признаку пола. Актер призвал не ставить под сомнение личность таких людей, не наносить им еще большего вреда своими словами.

              При этом он призвал не рассматривать его заявление как прямую конфронтацию с Роулинг. «Я понимаю, что некоторые СМИ, возможно, захотят изобразить это как борьбу между Дж. К. Роулинг и мной, но на самом деле это не так», – добавил исполнитель роли Гарри Поттера.

              Он также выразил надежду, что фанаты не разлюбят поттериану из-за слов ее автора. «Всем людям, которые теперь чувствуют, что их опыт чтения (книг о Гарри Поттере) был запятнан: я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причинили вам. Я надеюсь, что вы не растеряете то, что было ценно в этой истории для вас», – добавил Рэдклифф.

              Напомним, 7 июня автор серии книг о Гарри Поттере сделала репост статьи с заголовком: «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». «Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?» – написала Роулинг в Twitter, имея в виду слово «Women» – женщина.

              Однако эта ее шутка вызвала возмущение у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении трансгендеров и «трансфобии».


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