Сябитова оценила решение Кадырова помочь женихам выкупить невест

Российская телеведущая, соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова выделить средства более 200 женихам, у которых из-за коронавируса нет финансовой возможности выкупить невест.

«Здесь есть правильная позиция человека, который чтит традиции. В других частях России калым не важен, или никях – это как венчание – не важен. Но все живут по своим традициям, и поддерживать в такое сложное время традиции нужно. Знаете, мне нравится, что делает Кадыров в этом отношении, потому что я сама мусульманка и я понимаю, о чем идет речь», – сказала Сябитова радио Sputnik.

Телеведущая заявила, что молодым семьям необходимо помогать на начальном этапе совместной жизни, в том числе материально, что особенно важно в сложившейся ситуации.

«Это просто сложившиеся определенные обстоятельства. Сейчас сложно всем, но выходить замуж нужно, чтить свои традиции нужно, и если власти помогают, то это только здорово... Можно пережить данную сложную ситуацию и уже дальше вместе строить и свою семью, и создавать совместно нажитое имущество. Я такую ситуацию воспринимаю как помощь родителей: молодоженам надо помогать, многие молодые семьи сохранились бы, то есть не развелись бы, если бы родители активнее участвовали бы, особенно с материальной стороны, в помощи молодоженам. Со стороны родителей, или, в данном случае, со стороны государства – это как кредит доверия: мы вкладываемся в детей, а дети дальше уже покажут, насколько они это ценят, насколько им это помогло, и, главное, как они распорядились этим кредитом доверия», – добавила Сябитова.

Напомним, региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по распоряжению главы Чечни выделил средства на выкуп 207 невест. Семьи женихов получат по 50 тыс. рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег – урду, установленного духовенством.