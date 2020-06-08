Траты в салонах красоты Подмосковья выросли в 35 раз

Траты в подмосковных салонах красоты по сравнению с началом апреля выросли в 35 раз за первые дни работы после снятия с них режима ограничений, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

«По данным эквайрингового бизнеса банка, объем покупок клиентов в салонах увеличился в 35 раз по сравнению с началом апреля, когда были введены меры по самоизоляции и ограничению работы торгово-сервисных предприятий. При этом относительно периода до пандемии – первой недели февраля – общие показатели трат посетителей пока ниже почти на 70%», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

При этом уточняется, что по сравнению со средними значениями февраля почти полностью восстановился размер среднего чека. Он составляет порядка 2,4 тыс. рублей, что всего на 5% ниже показателя на первой неделе февраля.

«Столь резкий рост оборотов в салонах красоты объясняется несколькими причинами. Во-первых, свою роль сыграл отложенный спрос, ведь за последние два месяца посещение тех же парикмахерских стало для многих горожан по-настоящему долгожданным событием. Во-вторых, их открытие совпало с началом летнего сезона, когда количество и объем трат в салонах возрастает», – отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют.

Напомним, власти Московской области открыли парикмахерские со среды. Кроме того, разработаны новые стандарты по работе парикмахерских: и хозяин заведения, и сам клиент должны соблюдать меры безопасности и быть в маске.

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