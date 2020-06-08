Правительство разрешило выезд за границу некоторым россиянам

Граждане России могут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, премьер сообщил, что иностранцы также получили возможность посетить Россию для лечения и для ухода за родными. «Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», – сказал премьер.

Ранее в понедельник Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

В мае глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс стать одной из ведущих туристических держав.