Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса

Тест полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева на коронавирус показал отрицательный результат, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Бакаев с нами и уже тренируется в Тарасовке. На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что свидетельствует о его полном выздоровлении», – отметила пресс-служба «Спартака» в Instagram.

Отмечается, что Бакаев уже прошел тестирование на беговой дорожке, а также провел первую индивидуальную тренировку на поле под руководством тренеров по физподготовке.

О заболевании Бакаева коронавирусом стало известно 23 мая. Другой футболист команды Роман Зобнин также уже пережил заболевание.

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