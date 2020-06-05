Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом и наживаются на беспокойстве людей, предлагая на условиях предоплаты приобрести «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и прочие услуги, сообщили в Ропотребнадзоре.

«Также используется уникальность возникшей ситуации: мошенники предлагают оплатить якобы выписанный штраф, настаивают на обязательном проведении платного анализа или оформлении особого пропуска на передвижение. Также вам могут навязывать услуги по поиску работы», – приводится сообщение ведомства на портале стопкоронавирус.рф.

Помимо этого, на фоне эпидемии коронавируса появились поводы проникнуть в квартиру с целью кражи. Злоумышленники могут представится врачами, соцработниками, сотрудниками компании, проводящей санитарную обработку помещений.

В интернете пользователей могут обмануть, прислав письмо с опасными ссылками или просьбой отправить свои личные данные. Для защиты от мошенников Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники информации или сверяться с ними.

«Вся необходимая информация публикуется на специальном сайте, созданном российским правительством – стопкоронавирус.рф. Там же есть ссылки на безопасные ресурсы: официальные источники, обучающие и развлекательные материалы», – напомнили в ведомстве.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предупредила, что в России появился новый способ мошенничества. Злоумышленники пользуются мифами о якобы губительном излучении сетей 5G. Мошенники предлагают гражданам защититься от «вредного» излучения сетей 5G с помощью чудо-флешки, крема и даже лака для ногтей.

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