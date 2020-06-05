ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, среди мер по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения отмечено возвращение перепрофилированных медицинских учреждений в обычный режим работы в Иркутской, Ленинградской областях и Москве. Также отмечена разработка в Санкт-Петербурге новой логистической схемы для транспортировки тестов на коронавирус, которая должна ускорить транспортировку тестов в лаборатории и получение результатов медучреждениями.

В числе мер по профилактике и нераспространению коронавируса выделены продление ограничительных мер до 21 июня в Краснодарском крае, отмена двухнедельной самоизоляции и медицинского наблюдения для пассажиров, прибывающих из регионов России в Красноярском крае и Татарстане, а также введение бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 по показаниям в Приморском крае. Кроме того, смягчение режима самоизоляции произошло в Красноярском крае (разрешены тренировки профессиональных спортсменов), Московской области (поэтапное возвращение приема медицинских учреждений с 8 июня), Санкт-Петербурге (богослужения в храмах), Татарстане (открыты храмы, мечети и синагоги), Краснодарском крае (открыты парки и набережные, уличные летние террасы и веранды, летние кафе на открытом воздухе, спортивные стадионы для тренировок, с 8 июня – спортивные залы).

В категории «Солидарность общества» отмечена единовременная выплата получателям минимальной пенсии в Ленинградской области. Пособие составит 2 тыс. рублей. Рассчитывать на помощь могут пенсионеры с минимальной пенсией (не более 9 тыс. рублей) и инвалиды любого возраста. Тем временем в Брянской области введен запрет на профилактические отключения горячей воды в многоквартирных домах до 1 июля, в Свердловской области Фонд святой Екатерины купил станции скорой медицинской помощи им. Капиноса 30 машин скорой помощи.

Среди мер поддержки предприятий и их работников отмечено расширение перечня работающих предприятий в Красноярском крае (химчистки, ателье, прачечные, СТО, розничная торговля), Кемеровской области (ТЦ, фитнес-клубы, допобразование), Владимирской области (стоматологические поликлиники), Татарстане (фитнес-центры, сауны и ТЦ), Сахалинской области (спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»), Нижегородской области (с/х ярмарки). В то же время в Новгородской области расширен список видов деятельности, пострадавших от коронавируса, а в Забайкальском крае введено возмещение до 90% затрат при переходе на платформы электронных торговых площадок.

В числе мер поддержки семьи и детей отмечена Кемеровская область, где возобновлен обычный режим работы детских садов с 8 июня.