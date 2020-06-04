В Японии потребовали заполучить от России «все четыре острова»

Японии пора отказаться от бесплодной идеи получить у России два острова Южно-Курильской гряды, так как цель страны – это все четыре острова, заявил политолог и журналист Юкио Касияма в статье для портала Wedge Infinity.

Автор статьи объясняет острую реакцию России на слова Токио, который заявил в «Синей книге» о своем суверенитете над островами, решительностью Японии. Но в «Синей книге», пишет автор, не сказано точно, на какие объекты этот суверенитет распространяется – не прописано, понимаются ли под ним острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, передает RT текст статьи.

«Видимо, это сделано, исходя из расчета как-то «уломать» Россию пойти хотя бы на вариант с возвратом двух островов – Хабомаи и Шикотан. Но если даже на это Россия сыплет возражениями, то о чем тогда вообще может идти речь? Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдет даже на него. И сегодняшняя российская позиция по «Синей книге» только лишний раз подчеркивает справедливость таких оценок», – пишет Касияма.

Он выразил убеждение, что Япония должна отбросить «вредную и бесплодную» идею о возврате только двух островов, а вместо этого вернуться к изначальной позиции с требованием всех четырех. Только так, пишет политолог, Япония покажет миру, что никогда не отступит со своих позиций.

Напомним, министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. В МИД России заявили, что это противоречит настрою на переговоры между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Япония сделала это заявление.