Жена хоккеиста Малкина заявила о «зависти» россиян к американцам

Журналистка Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, высказалась об отношениях между США и Россией.

Кастерова заявила, что у стран есть нерешенные политические вопросы. По ее мнению, те, кто считают Вашингтон врагом России, «чувствуют зависть к американцам», передает «Спорт-Экспресс».

«Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу», – добавила она.

Напомним, в октябре 2019 года Евгений Малкин подтвердил, что имеет двойное гражданство, и заявил, что не видит ничего плохого в этом. Он подчеркивал, что даже не думает об отказе от российского гражданства.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ажиотаж вокруг получения Малкиным гражданства США, заявил, что на его месте тоже играл бы за океаном.