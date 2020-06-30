ВОЗ отказалась заявлять о второй волне коронавируса

Пока рано говорить о второй волне коронавируса в ряде стран, новые очаги вспышек вируса удается купировать, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Есть много очагов, которые появляются, самое главное – что такое вторая волна? Это значит большой всплеск огромного количества случаев, которые будут распространяться по одной территории, возможно, и внутри страны, в другую. Сейчас мы видим, что страны быстро обнаруживают такие цепочки и могут ограничивать эти очаги, чтобы они дальше не распространялись», – передает ее слова РИА «Новости».

Вуйнович добавила, что не нужно говорить о второй волне.

«Надо говорить о том, что, конечно, есть вирус, если есть популяция, где близкие контакты и нет физической дистанции, тогда можно увидеть быструю цепочку. Вирус будет двигаться очень быстро, как лесной пожар. Но если вы сможете сразу оградить его, потушить пожар, изолировать всех, кто был в контакте с инфицированными людьми, тогда мы сможем управлять эпидемией, не допустить второй волны», – добавила она.

Вуйнович подчеркнула, что мир находится в новой и опасной фазе пандемии коронавируса. Сейчас, по ее словам, не только Россия, но и большинство стран европейского региона ВОЗ находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений.

«Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса», – подчеркнула Вуйнович.

По ее словам, многие люди устали находиться дома, экономики открываются, но вирус «все еще быстро распространяется, он все еще смертелен», а большинство людей к нему восприимчивы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус накануне заявил, что заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, завершение пандемии коронавируса пока не просматривается.

В то же время в ВОЗ отметили, что Россия последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом.

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