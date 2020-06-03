Блогер напомнил о националистических взглядах Навального

Блогер Илиас Меркури на фоне оскорбления Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором напомнил, что Навальный уже давно проповедует националистические идеи.

Так, в 2006 году Навальный входил в оргкомитет «Русского марша», участники шествий которого демонстрировали нацистские приветствия и скандировали экстремистские лозунги. Многие из них впоследствии участвовали в погромах во время евромайдана, а в разгар вооруженного конфликта в Донбассе присоединились к украинским неонацистским батальонам, говорится в видео на YouTube-канале Меркури.

Позже, в 2000-х, Навальный стал членом «Яблока», однако партия не поддерживала ксенофобских взглядов блогера и в 2007 году исключила его «за нанесение политического ущерба». По словам одной из бывших соратницы Навального, причиной исключения стала нацистская риторика блогера.

Сразу после этого, сообщают авторы канала, Навальный создал «Национально-освободительное русское движение» или «Народ». Тогда блогер заявлял, что «новый национализм», который он представляет, – «это правозащитное движение», однако на деле ничем особенным объединение «Народ» не запомнилось.

В настоящее время основатель ФБК окружил себя правыми радикалами. Так, нацистские взгляды исповедует начальник его московского штаба Олег Степанов, который публикует портреты Гитлера и восхищается украинскими неонацистами. Менеджер проектов ФБК Илья Пахомов преклоняется перед боевиками запрещенного в России «Правого сектора*», а ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов считает Бандеру и Шухевича героями.

Напомним, 2 июня Навальный назвал людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, «холуями». В числе лиц, оскорбленных блогером, оказался ветеран войны Игнат Артеменко. Юрист Илья Ремесло написал заявление на имя прокурора Москвы Дениса Попова и главы СК Александра Бастрыкина в связи с оскорблением Навальным ветерана. Он также попросил проверить блогера на предмет реабилитации нацизма.

В Общероссийском народном фронте также осудили Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.