Байден призвал полицейских стрелять «в ногу, а не в сердце»

Полицейские, открывая огонь по людям, которые представляют угрозу, должны стрелять «в ногу, а не в сердце», заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

По словам Байдена, полицейских надо научить стрелять «в ногу, а не в сердце», если к ним приближается человек «с ножом или чем-то в этом роде», передает Fox News.

Об этом Байден заявил на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр.

Напомним, Байден заявил о необходимости как можно быстрее рассмотреть законопроект о запрете полицейским применять удушающие приемы.

Президент США Дональд Трамп считает Байдена слишком слабым, чтобы «победить анархистов, грабителей и погромщиков».

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