ДНР закрыла границу с Украиной

Опубликован указ главы ДНР Дениса Пушилина о приостановке работы КПП в Еленовке на линии разграничения с Украиной.

КПП в Еленовке был единственным работающим пунктом пропуска.

Выезд граждан на Украину и въезд с Украины приостановлен с 00.00 28 июня, передает «Донецкое агентство новостей».

Напомним, пункт пропуска заработал на этой неделе после почти трехмесячного перерыва, вызванного борьбой с коронавирусом.

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