Путин поручил увеличить объем строительства жилья на Дальнем Востоке

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Путин поручил увеличить объем строительства жилья на Дальнем Востоке

              26 июня 2020, 18:03

              Текст: Елизавета Булкина

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              Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу – до 2035 года, в рамках которой должен быть увеличен годовой объем жилищного строительства в регионе в 1,6 раза до 2024 года.

              «Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока: на период до 2024 года. (...) увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

              Президент поручил предусмотреть в нацпрограмме сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза, а также снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не менее чем в два раза.

              Кроме того, в соответствии с указом главы государства, правительство должно предусмотреть увеличение доли автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативам, до 55% от общей протяженности, а в населенных пунктах с численностью населения более 20 тыс. человек – до 85% от общей протяженности.

              При этом нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу – до 2035 года правительство должно утвердить в трехмесячный срок.

              Также в трехмесячный срок после утверждения нацпрограммы в президентский Совет по стратегическому развитию и национальным проектам должны быть внесены предложения о включении в национальные проекты мероприятий для достижения указанных в документе целей.

              Так, в рамках указа, правительству поручено «обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока. (...) на период до 2024 года: превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 тыс. новых рабочих мест».

              Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы.


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