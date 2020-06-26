Путин поручил увеличить объем строительства жилья на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу – до 2035 года, в рамках которой должен быть увеличен годовой объем жилищного строительства в регионе в 1,6 раза до 2024 года.

«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока: на период до 2024 года. (...) увеличение годового объема жилищного строительства в 1,6 раза», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президент поручил предусмотреть в нацпрограмме сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза, а также снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не менее чем в два раза.

Кроме того, в соответствии с указом главы государства, правительство должно предусмотреть увеличение доли автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативам, до 55% от общей протяженности, а в населенных пунктах с численностью населения более 20 тыс. человек – до 85% от общей протяженности.

При этом нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу – до 2035 года правительство должно утвердить в трехмесячный срок.

Также в трехмесячный срок после утверждения нацпрограммы в президентский Совет по стратегическому развитию и национальным проектам должны быть внесены предложения о включении в национальные проекты мероприятий для достижения указанных в документе целей.

Так, в рамках указа, правительству поручено «обеспечить достижение следующих целей социально-экономического развития Дальнего Востока. (...) на период до 2024 года: превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создания не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 тыс. новых рабочих мест».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы.