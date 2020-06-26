Из реестра онлайн-голосующих исключили около 2 тыс. сомнительных учетных записей

Порядка 2 тыс. сомнительных аккаунтов исключили из реестра онлайн-голосующих, заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Мы когда вот эту сверку затеяли электронных записавшихся и обычных, обнаружили чуть меньше 2 тыс. человек, которые зарегистрировали личные кабинеты после 5 июня, прямо в последние дни записи на голосование. Из них 547 человек проголосовало. Те, которые 1 тыс. 400 мы выявили, мы их уже сейчас заблокировали», – пояснил Илья Массух, передает агентство «Москва».

Как отметил Массух, аккаунты заблокированы, эти люди не смогут проголосовать электронно, но смогут прийти на участки и проголосовать очно. По его словам, всех этих людей, безусловно, уведомят о том, что им надо проголосовать другим способом.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что в участковых комиссиях в результате сверки было уточнено 12 тыс. записей.

«Участковой комиссией провели работу по проверке регистра электронных голосующих – 1 млн 50 тыс. – и списка голосующих на участках. В результате этой работы мы внесли в списки голосующих 12 тыс. 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование», – уточнил Ермолов.

Он отметил, что среди них не было ни одного, кто получил бюллетень на участке по месту жительства.

«Система не допускает двойного голосования. <...> Подобную сверку будем проводить еще раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе и 12 тыс. 537 будут обеспечены контролем. Соответственно все, кто записался на электронное голосование, будут обеспечены системой дополнительного контроля», – сказал Ермолов.

Председатель МГИК добавил, что подобную сверку планируется проводить ежедневно. «Также она будет проведена после окончания электронного голосования 30 июня перед стартом общероссийского голосования», – заключил он.

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн – с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.