Нижегородский губернатор дистанционно проголосовал по поправкам к Конституции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции с помощью электронного голосования и оценил преимущества такого способа голосования.

«Очень удобная процедура. Заняла у меня буквально 15 секунд. Всего около 140 тыс. жителей Нижегородской области зарегистрированы для участия в дистанционном голосовании. Это станет уникальным опытом для региона и страны в целом», – приводит слова главы региона сайт правительства области.

«Вместе с этим есть много других возможностей проголосовать, начиная с сегодняшнего дня. Но уже сейчас можно прийти на избирательные участки. Они работают с 8.00 до 20.00. Там обеспечены все необходимые меры безопасности. Есть возможность проголосовать на дому или на придомовой территории. Все это сделано для комфорта жителей региона», – заключил Никитин.

Ранее псковский губернатор Михаил Ведерников заявил об историческом значении поправок в Конституцию.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.

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