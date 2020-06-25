Полицейского наградили за спасение выпавшего из машины ребенка

Хабаровского полицейского Александра Богатырева наградили медалью за спасение ребенка, который выпал из неуправляемой автомашины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В июне в Хабаровске произошло столкновение двух автомобилей, после которого микроавтобус продолжил неуправляемое движение по круговой траектории, цитирует Волк сайт МВД.

«Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери вылетел ребенок и упал на проезжую часть. В любую минуту он мог оказаться под колесами. Очевидцем происшествия стал старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску майор полиции Александр Богатырев. Не теряя ни секунды, полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый микроавтобус проехал там, где только что находился ребенок», – добавила представитель ведомства.

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал указ о награждении Богатырева медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

В декабре СМИ сообщали, что участковый уполномоченный в Санкт-Петербурге спас двухлетнего ребенка от обезумевшей матери, у которой произошла истерика.