Размер маткапитала на первенца через три года может превысить 520 тыс. рублей

Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов.

В 2020 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 466617 рублей, при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616617 рублей.

Согласно проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период, расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, учтены доплаты к маткапиталу при рождении второго ребенка для семей, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 тыс. рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации на темп прироста инфляции – 4% ежегодно, передает РИА «Новости»

Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485282 рублей, на второго – 641282 рубля, в 2022 году на первого – 504 693 рубля и на второго – 666933 рубля, в 2023 году на первого ребенка – 524881 рубль, на второго – 693610 рублей.