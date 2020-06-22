Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Глава государства в понедельник днем приехал в Александровский сад, где пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Он каждому пожал руку, а один из ветеранов передал президенту конверт. Путин положил его в карман пиджака, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Путин во время посещения парка «Патриот» осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» и возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.