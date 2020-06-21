На пляже в Одессе топливо из опрокинувшегося танкера вылилось в Черное море

Из прибитого к берегу одесского пляжа «Дельфин» танкера Delfi выливается топливо, пятно от токсичной жидкости стремительно увеличивается, достигнув зоны, где купаются отдыхающие.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета сообщили, что около 13.00 сорбент доставили на место происшествия, разлив локализован, сообщает «Страна».

Местные власти сообщают, что купаться в море пока нельзя, сделаны замеры качества воды.

В ночь на 23 ноября к одесскому пляжу «Дельфин» прибило штормом малый танкер Delfi, который терпел бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт. Судно не подавало сигналов SOS. В итоге танкер совершил навал бортом на волнорез, экипаж из трех человек эвакуировали. Все трое моряков госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха: допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.