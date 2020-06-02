В ВОЗ назвали способы предотвратить вторую волну коронавируса

Пока нет иммунитета, вакцины и конкретного чудодейственного лекарства, коронавирус останется в популяции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Многое зависит от готовности и доверия, чтобы быстро реагировать, изолировать и лечить пациентов, выявлять 90% контактов и помещать их в карантин в течение 72 часов, и при необходимости принимать другие меры социального дистанцирования в различных масштабах, чтобы предотвратить «вторую волну», – передает портал стопкоронавирус.рф слова Вуйнович.

По ее мнению, вирус может «легко проникнуть и нанести наибольший урон в закрытых коллективах, интернатах, школах-интернатах и больницах».

«Но мы должны быть готовы. Мы не можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы», – подытожила представитель ВОЗ.

Напомним, Вуйнович уже заявляла, что российские ученые официально зарегистрировали восемь потенциальных вакцин от коронавирусной инфекции. Кроме того, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения России Александр Гинцбург назвал сроки производства вакцины от коронавируса в России.

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