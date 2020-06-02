Минтруд может увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности. В перспективе мы будем рассматривать вопрос о ее увеличении», – передает РИА «Новости» слова Котякова на брифинге в правительстве.

Ранее во вторник Котяков рассказал, что выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей.