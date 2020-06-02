Памфилова заверила в отсутствии рисков для здоровья граждан в день голосования по Конституции

В день голосования по поправкам в Конституцию все необходимые требования будут выполнены, чтобы не возникло рисков для здоровья граждан, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета – здоровье и сохранение жизни наших граждан», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Он подчеркнула, что акцент сделан на том, «чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было».

По ее словам, сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, и в запасе есть месяц для организации голосования. «Сейчас ситуация меняется, и именно на основании мнения Роспотребнадзора у нас в запасе есть месяц с учетом тенденции, с учетом всех факторов, которые были изучены – это оптимальная дата 1 июля», – подчеркнула Памфилова.

Она уточнила, что количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию на участке не должно превышать 8-12 человек в час. По ее словам, это направлено на обеспечение «принципа бесконтактности». Кроме того, по ее словам, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его, кабинки для голосования будут для сохранения тайны волеизъявления размещены возле стен.

Она также напомнила, что даже после переноса его даты ЦИК не прекращал работу, были приостановлены «только те действия, которые жестко связаны с датой голосования». «С учетом того багажа, который мы наработали, с учетом того, что было сделано нами и нашими коллегами в регионах, с уверенностью можно сказать, что в день общероссийского голосования и в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, мероприятия будут выполнены», – подчеркнула Памфилова, передает ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.