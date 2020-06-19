Twitter отметил видео Трампа с «ребенком-расистом» как «специально обработанный медиафайл»

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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

Виктору Бабарико предложат выбор между тюрьмой и чужбиной, подозревают экспертыФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белгазпромбанка». Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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    Российские и советские актеры, побывавшие за решеткой

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      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

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              Twitter отметил видео Трампа с «ребенком-расистом» как «специально обработанный медиафайл»

              19 июня 2020, 11:51

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Соцсеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент США Дональд Трамп в своем сообщении, предупреждающим знаком, означающим, что этот медиафайл был «специально обработан».

              Ролик, которым поделился президент, выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На кадрах темнокожий малыш убегает от белого, видео сопровождается титрами: «Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста».

              Затем авторы видео обвиняют «фейковые» СМИ в распространении ложной информации и показывают, «как все было на самом деле»: дети сначала бегут друг к другу, обнимаются, а после начинают играть.

              Twitter добавил к твиту информацию о том, что этот ролик представляет собой версию вирусного видео, о котором в сентябре 2019 года сообщал телеканал CNN. Как отмечает соцсеть, «многие журналисты подтвердили, что видео было отредактировано и смонтировано с «фейковыми» титрами CNN».

              При этом соцсеть Facebook, в котором Трамп также опубликовал этот видеоролик, никак не отметила его сообщение.

              Согласно политике Twitter, запрещается «публиковать искусственно созданные или специально обработанные медиафайлы, которые, скорее всего, нанесут вред». Соцсеть сохраняет за собой право «отметить твиты, содержащие такие медиафайлы, чтобы помочь пользователям определить подлинность контента и предоставить дополнительную информацию».

              Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. В связи с этим в целом ряде американских городов, в том числе в столице, объявлялся комендантский час.

              Также на этом фоне компании Nike, Twitter и Square объявили праздничным днем дату отмены рабства в США, а долю темнокожих в руководстве Facebook собрались увеличить на 30%.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.


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