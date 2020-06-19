Турецкая газета «поженила» Владимира Зеленского с Верой Брежневой

Турецкая газета Hurriyet в материале о том, что супруга президента Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом, перепутала ее с певицей и актрисой Верой Брежневой.

В статье говорится о заражении жены украинского лидера коронавирусом, однако в качестве иллюстрации был использован постер, на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей роль его супруги в фильме «Восемь лучших свиданий», передает РИА «Новости».

Материал появился и на сайте издания 17 июня, однако позднее фотографию в электронной версии поменяли.

Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.

Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt — Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020

Напомним, о заболевании супруги Зеленского стало известно на минувшей неделе. Сама Елена Зеленская в Facebook назвала результаты теста «неожиданными», учитывая, что она и ее семья «продолжают следовать правилам – маски, перчатки, минимум контактов».