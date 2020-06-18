Попова сравнила заболеваемость коронавирусом в России и Европе

Заболеваемость коронавирусом на пике в России была в два раза ниже, чем в странах Европы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На пике, на максимальных числах ежесуточной заболеваемости, мы были все равно в два раза ниже в расчете на 100 тыс. населения, чем в значительной части европейских стран», – сказала она в интервью на «Россия-24».

Попова подчеркнула, что в России не была допущена перегрузка системы здравоохранения, благодаря чему удалось спасти людей.

Также она отметила, что ежедневная заболеваемость коронавирусом в российских регионах постепенно снижается.

«В этой же динамике, последовательной и постепенной, без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах Российской Федерации», – сказала Попова.

По ее словам, очень быстро снижается ситуация в Москве, «в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад». Чуть медленнее снижается ситуация в Московской области, отметила глава ведомства.

При этом Попова уточнила, что в 13 регионах России ситуация с коронавирусом пока вызывает опасения. Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что через несколько дней таких регионов будет совсем мало или не будет совсем.

Между тем, по ее словам, доля детей среди заболевших COVID-19 увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%.

«У нас есть изменения в группе детей, мы считаем детей до 17 лет. Так вот, в группе детей, если в начале у нас было 5%, в общей структуре заболевших это были дети, сегодня это 7,5%», – сказала Попова.

По ее словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный рост по заболеваемости коронавирусом, поскольку «эта категория наименее привержена соблюдать какие-либо правила, и это четко абсолютно отражается и в эту эпидемию».

За минувшие сутки в России выявлено 7790 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 561 тыс. случаев заболевания. Прирост новых случаев коронавируса в России остался на минимуме в 1,4%.

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