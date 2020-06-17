Захарова оценила шансы Киева на реинтеграцию Донбасса

|
17 июня, среда | Последнее обновление — 20:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Меркель призвали подготовить ответ на санкции США против «Северного потока – 2»
Разделы
Газпром бьет по Польше ее же оружием
Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома
Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером
Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Государственный суверенитет должен быть конституционно оформлен
Рифат Шайхутдинов, председатель федерального политического комитета политической партии «Гражданская платформа»
Президент России последовательно добивался суверенизации нашего народного государства, постепенно освобождая его от внешнего управления, затем возвращая нам политический и военный суверенитет, стабилизируя государство через укрепление федеративной системы. Сегодня эти достижения должны быть оформлены Конституционно. Подробности...
Белую Америку вынудили голосовать за Трампа
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Победа Байдена приведет к консолидации вокруг куда более правого, чем Трамп, кандидата. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны. Подробности...
«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное
Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...
В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминацииПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook