Москвичам сказали, когда закончится аномальная жара

Аномальная жара спадет в Москве в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до пятницы включительно температура в столице будет держаться в районе 30 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы.

«Правда, в четверг и пятницу локальные дожди немного освежат атмосферу, но все равно будет 28-31. В субботу грозы и ливни станут более отчетливы. Они опустят температуру до плюс 25-27 градусов, а кардинальные изменения погоды будут в воскресенье, температура понизится до 17-22 градусов. То есть похолодание начнется в субботу, усилится в воскресенье, но оно будет недолгим, и в понедельник температура вернется в норму, 20-25», – передает РИА «Новости» сообщение эксперта.

По его словам, среда может стать самым жарким днем этого сезона, когда температура воздуха поднимется до отметки плюс 32 градуса.

«В среду атмосфера продолжит накаливаться, будет преобладать солнечная, сухая погода. В Москве 17 июня может не только стать самым жарким днем текущего сезона, но и рекордом. Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда максимальный термометр показал плюс 30,8 градуса. Мы прогнозируем на завтра плюс 30-32. Претензия либо на повтор, либо на новый рекорд», – отметил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что такая жара опасна, считается, что все, что выше 27 градусов – это зона климатического риска, поэтому людям необходимо внимательно относится к своему здоровью.

Ранее Гидрометцентром в Москве и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.

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