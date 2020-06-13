В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – приводит сообщение РИА «Новости».

Предупреждение о порывистом ветре в Москве и Подмосковье действует с 01.00 13 июня до 21.00 14 июня.

Напомним, в субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

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