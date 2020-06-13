В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 13 градусов выше ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 15 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, силой 6-7 м/с, при грозе – сильный, порывистый, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД