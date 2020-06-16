Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности оппозиционера Царукяна

Национальное собрание Армении приняло решение лишить депутатского иммунитета лидера фракции «Процветающая Армения» и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.

Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы, передает ТАСС.

«87 депутатов (из 132) в ходе тайного голосования проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Решение принято», – обьявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян попросил парламент дать согласие на уголовное преследование Царукяна и привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения, передает РИА «Новости».

В свою очередь оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» заявляли, что участвовать в голосовании не будут.

Глава «Светлой Армении» Эдмон Марукян назвал происходящее фарсом и избирательным применением закона. Депутат от фракции Царукяна Шаке Исаян отметила, что его уголовное преследование началось с нарушением норм Конституции, а в самих материалах дела нет доказательств его причастности к предполагаемому подкупу избирателей.

Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье «соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя».

Утверждается, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.

14 июня сторонники Царукяна скандировали у здания Службы национальной безопасности «Никол, уходи!», требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна. До этого, 5 июня, на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%.

По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.

Партия «Процветающая Армения» – политическая сила с либеральным уклоном – была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва «Процветающей Армении» принадлежит 25 мандатов из 132.