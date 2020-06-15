ЕС предложил США создать формат для обсуждения вызовов со стороны Китая

Евросоюз предложил США создать отдельный формат для обсуждения возможных вызовов со стороны Китая, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД ЕС с участием госсекретаря США Майка Помпео.

Боррель пояснил, что возможен «отдельный формат диалога для системного обсуждения стратегических вызовов со стороны Китая» для западных государств.

В то же время Боррель сообщил, что саммит ЕС-КНР пройдет 22 июня в видеоформате, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Помпео рассчитывает заручиться поддержкой ЕС в конфронтации Вашингтона с Китаем. При этом у Европы нет единой позиции по отношению к Китаю, большинство европейских государств не разделяют агрессивного тона США.