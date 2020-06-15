В Литве залили краской памятник советскому солдату

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ким Чен Ын делает из сестры мировую «звезду»

Ким Ё Чжон отвечала за культ личности брата, но теперь ее допустили к вопросам войны и мираФото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press
Две Кореи опять близки к войне, которая легко может стать ядерной. Обычно Пхеньян переходит к языку угроз и ультиматумов, когда в стране опять заканчивается еда, но на сей раз причина резкого обострения обстановки на полуострове может быть в другом. На арену международной политики выходит новый игрок − Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...

Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              В Литве залили краской памятник советскому солдату

              15 июня 2020, 12:32

              Текст: Евгения Шестак

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              Памятник советскому воину-освободителю, герою СССР и участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову залили краской в литовском Кедайняйском районе, сообщила пресс-служба департамента полиции Литвы.

              «Инцидент произошел в воскресенье около 17.30 (совпадает с мск) на кладбище в поселке Шета. Полиция сообщила, что памятник был залит красной краской. Обстоятельства происшествия выясняются», – передает сообщение ведомства Sputnik Литва.

              Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

              При этом мэрия Кедайняйского района на своей странице в соцсети Facebook выразила надежду, что правоохранители найдут ответственных за этот акт вандализма.

              Афанасий Лошаков в военные годы отличился во время освобождения Крыма. Он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза за «успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм». 

              В июле 1944 года Лошаков погиб в боях за город Мати Латвийской ССР и был похоронен в поселке Шета.

              В свою очередь в посольстве России в Вильнюсе заявили, что выясняют обстоятельства повреждения памятника, передает РИА «Новости»

              «Это безобразное происшествие. Посольство сейчас занимается выяснением обстоятельств, в этой связи связываемся с представителями местных властей. Также сегодня на месте побывают сотрудники посольства», – сообщили в диппредставительстве.

              В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.


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