Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов

Гонорар актера Михаила Ефремов, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора млн рублей.

Журналисты «Комсомольской правды» подсчитали доходы Ефремова. Отмечается, что до аварии и ситуации с коронавирусом актера часто приглашали на закрытые мероприятия.

В частности, весной 2020 года до введения ограничений он успел дать один спектакль – «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой». Также актер Ефремов был задействован в театре «Современник». В связи с тем, что он был приглашенным актером, сумма за отработанные постановки всегда отличалась.

«В «урожайные» периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 млн рублей в год», – сообщает издание.

Также за выход на сцену в антрепризных постановках ему платили от 300 до 500 тыс. рублей. Один съемочный день в кино у Ефремова стоит 138 тыс. рублей.

Издание отмечает, что доходы актера нестабильны: за один месяц он мог заработать до пяти млн рублей, в другой – один млн рублей.

Между тем есть и скрытая часть доходов Ефремова – это выступление на корпоративах и заказниках. Чаще всего эта часть доходов не декларируется, однако, по данным журналистов, в среднем ежемесячный заработок артиста составляет три млн рублей.

8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП, актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что семья Захарова не идет на контакт.

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