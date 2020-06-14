Пара занялась сексом на площади в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.

Инцидент произошел на Хохловской площади, которую называют Ямой, передает Lenta.ru.

Вокруг голых молодых людей собралось множество прохожих. Собравшиеся вокруг смеялись и снимали происходящее на телефоны.

Отмечается, что по факту инцидента в полицию никто не обращался.