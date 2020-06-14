Сгорела самая высокогорная часовня России

Часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха сгорела в Алтайском крае, сообщает Горноалтайская епархия. Это самая высокогорная часовня в России.

Причины случившегося устанавливаются, данных о пострадавших нет, сообщает «Говорит Москва».

Часовню строили в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах.