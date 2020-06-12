«Молодежка ОНФ» создала граффити в честь врачей в ряде регионов России

Участники команды «Молодежки ОНФ» вместе с художниками нарисовали в российских регионах граффити в знак благодарности врачам и волонтерам, причастным к борьбе с пандемией коронавируса.

Граффити появились в Республиках Дагестан и Башкортостан, Мурманской области, в Краснодарском крае, Чеченской Республике и городе Санкт-Петербург, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Пандемия стала тяжелым испытанием для всех нас. Своим стрит-артом мы хотели сказать спасибо всем медицинским работникам за их самоотверженную работу и показать, что они не одни», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Республики Башкортостан Тимур Абдрашитов.

Стрит-артом на городском пляже города Махачкала создали в рекордные сроки, буквально за пару дней. Участник команды «Молодежки ОНФ» Республики Дагестан Мухаммад Абдуразаков отметил, что это не только повод выразить благодарность врачам и волонтерам, но и вклад в благоустройство территории.

«Здесь была неухоженная серая бетонная стена, а теперь яркий рисунок, который будет радовать отдыхающих. А мы проследим, чтобы вокруг всегда было чисто», – отметил он.

Тем временем мурманские участники «Молодежки ОНФ» помогала в перепрофилировании 13-го корпуса Областной больницы под прием короновирусных больных, поэтому решили нарисовать графите именно там.

«Мы решили отразить в рисунке нашу дружбу: врачей и волонтеров. Три дня мы вместе с граффистами работаем до ночи, чтобы успеть закончить работу в срок. Пандемия пройдет, а воспоминания о этих непростых, но таких важных для нас всех днях, останется», – сказал участник «Молодежки ОНФ» Дмитрий Митин.

Также в Москве активисты «Волонтерской Роты» создали граффити «Россия Героев». Арт-объект олицетворяет народное единство и преемственность поколений. На нем изображен ветеран Великой Отечественной войны – врач, борющийся с пандемией COVID-19 и волонтер, помогающий пожилым людям и многодетным семьям соблюдать режим самоизоляции.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.