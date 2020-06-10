Резко вырос спрос на железнодорожные билеты в Крым

После объявления об открытии туристического сезона в Крыму с 1 июля спрос на железнодорожные билеты на полуостров резко вырос, сообщает Минтранс.

Кроме того, принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам, передает РИА «Новости».

«Летом текущего года составы «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня», – сообщает Минтранс.

Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для приезжих из других российских регионов с 15 июня. Также отменяется режим самоизоляции.

Кроме того, Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля.