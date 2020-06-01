В Крыму смягчили требование по тестированию туристов на коронавирус

Смягчается одно из требований Роспотребнадзора, касающееся сбора анализов на коронавирусную инфекцию у приезжающих в Крым туристов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения», – написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

На данный момент, сообщил Аксенов, министерство курортов и туризма и министерство экономического развития республики «приступили к детальной отработке с собственниками объектов санаторно-курортного комплекса формата перевозок отдыхающих к объектам размещения».

Для начала работы объекта размещения необходимо будет подписать протокол, регламентирующий действия при наступлении ситуации с выявлением вирус-положительного коронавирусом, где будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения, уточнил он.

Ранее в Крыму назвали условие успешного курортного сезона: открытие полноценного транспортного сообщения и низкий уровень числа выявленных случаев коронавируса. Кроме того, уже с 1 июня будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня сможет принимать на отдых крымчан, так как речь пока идет о внутреннем туризме, а не межрегиональном.