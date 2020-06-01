Кремль разъяснил вопрос приглашения на парад Победы лидеров Украины и Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы в Москву лидеров Украины и Грузии, заявил, что, к сожалению, пока нельзя похвастаться позитивной динамикой развития диалога между лидерами стран.

«К сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства», – сказал он в эфире канала «Россия 24».

Песков также добавил, что глава государства каждый год поздравляет с Победой народы Украины и Грузии.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.